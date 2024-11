V soboto so v okolici Bosanske Krupe aretirali ruskega državljana, ki ga sumijo usposabljanja moldavskih državljanov za sprožanje nemirov v svoji domovini. Bil naj bi del širšega programa usposabljanja ljudi za sprožanje nemirov v Moldaviji, kjer se je v zadnjem obdobju odvilo več pomembnih volitev. Proti prijetemu moškemu so uvedli preiskavo, nato pa ga bodo izgnali iz Bosne in Hercegovine.