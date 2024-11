Slokar prvič brez serviserja, Dvornik si želi še kakšen trening RTV Slovenija Gurgl v Avstriji bo po težavah s snežno podlago v soboto in nedeljo vendarle gostil ženski in moški slalom svetovnega pokala v alpskem smučanju. Prenosa tekem boste lahko spremljali na TV Slovenija 2 in naši spletni strani.

Sorodno