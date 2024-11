ZDA svarijo pred obsežnim ruskim napadom v Ukrajini, veleposlaništva zaprle tudi Italija, Španija in Grčija Primorske novice Ameriško veleposlaništvo v Kijevu je danes ostalo zaprto, potem ko so prejeli informacije o nevarnosti večjega ruskega raketnega napada. To opozorilo sledi torkovem prvem ukrajinskem napadu na rusko ozemlje z ameriškimi raketami dolgega dosega atacms, ki naj sicer ne bi povzročil večje škode v obmejni regiji Brjansk.

Sorodno