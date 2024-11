V knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu je bilo v sredo, 13. 11. 2024, predavanje Judite Podgornik Zaletelj z naslovom Spominska obeležja NOB v Novem mestu. S sliko in besedo smo se sprehodili po Novem mestu in s pomočjo spominskih obeležij spoznali dogajanje med drugo svetovno vojno v mestu in njegovi bližnji okolici. Predstavljeni so bili posamezni dogodki, ki so jim posamezna obeležja posvečena ...