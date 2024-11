To so sporočili v zvezi s prepovedjo bojlerjev Lokalec.si Ministrstvo za naravne vire in prostor je v javno razpravo posredovalo predlog spremembe pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, iz katerega je umaknilo člen, ki je po novem letu predvideval prepoved vgradnje električnih bojlerjev in nekaterih drugih generatorjev toplote. Pripombe sprejemajo do 26. novembra. Ministrstvo je iz pravilnika črtalo ureditev, ki se nanaša na omejevanje vgradnje ...

