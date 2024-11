»Slovenija je do sovražnega govora ena od najbolj gostoljubnih držav v Evropi« Mladina Zavod TransAkcija v novembru, mesecu transspolnosti, organizira festival spolne raznolikosti trans:formacije, glavna tema je spol kot ogledalo družbe. Na okrogli mizi aktivistov LGBTIQ+ so med drugim opozorili na porast nasilja nad spolnimi manjšinami in nujnost njegovega preprečevanja. Pozivajo tudi k odgovornemu poročanju o spolni raznolikosti.

