FOTO: Voznik izgubil nadzor nad vozilom, trčil v korito, drog, nato še v vozilo … Lokalec.si V dopoldanskih urah je na Mlinski ulici v Mariboru prišlo do prometne nesreče, v kateri je voznik osebnega avtomobila BMW izgubil nadzor nad vozilom. Po podatkih Policijske uprave Maribor je voznik trčil v betonska korita in drog javne razsvetljave, nato pa še v parkirano tovorno vozilo. Po nestrokovni oceni znaša skupna materialna škoda okoli 11.000 evrov, so za lokalec.si, pojasnili na PU Marib ...

