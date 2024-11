Nagrade projektom, s katerimi knjižnice zbližujejo knjige in bralce RTV Slovenija Ob mednarodnem dnevu splošnih knjižnic so razglasili najboljše projekte knjižnic, ki na poseben in inovativen način zbližujejo knjige in bralce - pripravili so jih Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Mariborska knjižnica in Valvasorjeva knjižnica Krško.

Sorodno