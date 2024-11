Z umetno inteligenčnim zgodnjim odkrivanjem anomalij in nadzorom kakovosti so v Belinki Perkemija za 90 odstotkov zmanjšali število prehodov v alarmantna stanja in posledično prekinitve proizvodnje. CREAPLUS z umetno inteligenco izboljšala storilnost in kakovost v Belinki Perkemija objavljeno na Računalniške novice.