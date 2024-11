Obveznost za podjetja pri izvozu določenega blaga v tretje države Vlada RS Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport opozarja gospodarske subjekte, da je pri izvozu določenega blaga in tehnologij v tretje nepartnerske države obvezno vključiti pogodbeno klavzulo za preprečitev ponovnega izvoza blaga v Rusijo in Belorusijo.

