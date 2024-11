Se jim je odpeljalo? Slovensko veleposlaništvo v Belgiji vabi na jugonostalgični dogodek “Od Vardara pa do Triglava” Demokracija Piše: Moja Dolenjska Zaposleni na slovenskem veleposlaništvu v Belgiji te dni vabijo na dogodek, na katerem bodo 28. novembra obeležili obletnico nastanka totalitarne SFR Jugoslavije. Slovenski evropski poslanci so zgroženi. Slovenski evroposlanci iz politične skupine Evropske ljudske stranke so na slovensko veleposlanico v Belgiji Barbaro Sušnik naslovili pismo, v katerem so izrazili ogorčenje ...

