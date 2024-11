“In tudi zato bom zdravstvenim delavcem, ki rešujejo življenja v javnem zdravstvu, hvaležna. Tudi, če o meni pišejo, da sem grda in me je potrebno udariti s kolom” PORTAL PLUS Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je v hotelu Primus na Ptuju predavala vodstvenim delavcem v zdravstvu o odpornosti javnega zdravstva. Seveda nikakor ni šlo brez klasičnega samopromoviranja in patetičnega igranja žrtve. (Vir: Instagram Nika Kovač)

