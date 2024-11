Sobočani izpadli v Pokalu challenge RTV Slovenija Odbojkarji Panvite Pomgrada so tudi na povratni tekmi 1/16 finala Pokala challenge v Murski Soboti izgubili proti finski ekipi Akaa Volley, še drugič z 0:3. Nizi so se končali na 17, 18 in 22.

