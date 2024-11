Omogočeno financiranje razvoja zdravil za otroke z redkimi boleznimi Vlada RS Poslanci so brez glasu proti potrdili predlog novele Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki omogoča financiranje zaključnih faz razvoja zdravil za otroke z redkimi boleznimi. Novelo je predlagalo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje.

