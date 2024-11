Posredovali so gasilci PGD Ljutomer, ki so ob prihodu zavarovali kraj dogodka in na varno umaknili učence ter zaposlene. Regijski center Murska Sobota je bil včeraj zjutraj obveščen da so v eni izmed šol v Ljutomeru zaznali vonj po plinu. Posredovali so gasilci PGD Ljutomer, kateri smo ob prihodu zavarovali kraj dogodka in na varno umaknili učence ter zaposlene. Z detektorjem plina so izmerili vrednosti nevarnih plinov, ki so bili v mejah normale, zato so se lahko učenci in zaposleni varno vrnili nazaj v prostore šole, so zapisali ljutomerski gasilci.