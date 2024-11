Javno povabilo podjetjem za projekt skupnega evropskega interesa na področju baterijskih tehnologij Vlada RS Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je ponovno objavilo javno povabilo za izkaz interesa in podajo projektnih predlogov podjetjem, ki jih zanima sodelovanje na čezmejnih več-državnih projektih skupnega evropskega interesa (IPCEI) na področju baterij in inovacij v zvezi z baterijskimi tehnologijami – IPCEI EuBatIn.

