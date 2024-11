Magrittovo sliko na dražbi prodali za rekordnih 121 milijonov dolarjev SiOL.net Sliko belgijskega umetnika Reneja Magritta z naslovom Imperij svetlobe so na dražbi dražbene hiše Christie's v New Yorku v torek prodali za 121,16 milijona dolarjev, s čimer je presegla dosedanji umetnikov dražbeni rekord. Po navedbah dražbene hiše je presegla tudi dosedanji rekord za nadrealistično umetniško delo na dražbi.

