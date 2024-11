Člani skupine One Direction so se poslovili od Liama Payna #video SiOL.net Družina in prijatelji so se dober mesec po njegovi smrti poslovili od nekdanjega člana skupine One Direction Liama Payna. Pokopali so ga v Amershamu v Buckinghamshiru, severozahodno od Londona. Med žalujočimi so bili tudi njegovi nekdanji kolegi iz skupine Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan in Zayn Malik, dekle Kate Cassidy in nekdanja partnerka Cherly, s katero ima sina.

