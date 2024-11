Pošta Slovenije je z obema reprezentativnima sindikatoma dosegla dogovor o stavkovnih zahtevah. Stavka, ki je bila napovedana za petek, 22. novembra, je tako preklicana. Poštni promet bo potekal nemoteno. V teh dneh so med Pošto Slovenije kot delodajalcem in obema reprezentativnima sindikatoma, Sindikatom poštnih delavcev in Sindikatom delavcev prometa in zvez, potekala intenzivna pogajanja o stav ...