Pogrešan je 34-letni Aleš, ki potrebuje nujno zdravstveno oskrbo Lokalec.si Policisti Policijske postaje Škofja Loka so bili 20. novembra 2024, okoli 11.30, obveščeni o pogrešani osebi: Aleš Obran, star 34 let, iz Podlubnika v Škofji Loki. Aleš Obran je visok okoli 165 cm, suhe postave, dolgih rjavih las s sivimi prameni, neurejenimi brki in brado. Oblečen je bil v rdeč pulover s kapuco in črno bundo, spodaj je imel črno trenirko. Obut je bil v črne športne copate. Nazadn ...

Sorodno

















Omenjeni Ljubljana

Škofja Loka Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Andreja Katič

Dominika Švarc Pipan

Anže Kopitar

Tadej Pogačar