Slovenska glasbena skupina Modrijani je prek družbenih omrežij delila veselo novico – njihova družina se je povečala za še enega čudovitega člana! Na svet je prijokala mala Ivana, ki je že osvojila srca ponosnih staršev, mamice Marine in očeta Franja. “Naša družina je bogatejša za en čudovit cvet! Dobrodošla, mala rožica Ivana!” so zapisali Modrijani in s toplimi besedami zaželeli mladi družinici obilo ljubezni, smeha in sreče.