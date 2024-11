Regulator bo novi obračun omrežnine posodabljal po potrebi Energetika.NET Agencija za energijo bo spremljala izvajanje nove metodologije obračunavanja omrežnine in jo po potrebi posodabljala na podlagi učinkov in strokovnih analiz, so se v četrtek za Montel odzvali iz agencije.

Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Andreja Katič

Dominika Švarc Pipan

Anže Kopitar

Tadej Pogačar