Mikko Esko - Izkušnje in navdih za ACH Volley RTV Slovenija 46 let šteje, a zanj to ni ovira, še vedno igra v elitnem tekmovanju, kot je Liga prvakov. Finski odbojkar Mikko Esko je že zaključil kariero, a se je iz šale ob obisku finskega olimpijskega komiteja v Sloveniji začela pisati nenavadna zgodba.