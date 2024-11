Pogrešan 52-letni moški, nazadnje so ga videli 5. novembra na železniški postaji Lokalec.si Na PP Ilirska Bistrica so 9. 11. 2024 sprejeli prijavo. Pogrešan je 52-letni Blažu Komljanc, doma z območja Ilirske Bistrice. Nazadnje so ga opazili 5. 11. 2024 na železniški postaji v Pivki. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je ob 15.15 uri vstopil na vlak za smer Ljubljana. Opis: star je 52 let, visok 175 cm, kratko postrižen temnih/sivih las, neobrit. Nazadnje je bil oblečen v sivo ...

