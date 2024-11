Frajerska vožnja po zadnjem kolesu se za najstnika ni dobro končala Primorske novice Policista sta včeraj ob 13.45 na Ulici Vena Pilona v Kopru želela ustaviti fanta, ki sta se brez zaščitne čelade vozila z e-skiroji po zadnjih kolesih. Policista sta ju ustavljala s sireno in lučmi na službenem vozilu, vendar sta mladeniča začela bežati. Eden od njiju je med begom odvrgel skiro in peš tekel s kraja, pri tem pa padel in se poškodoval po roki. Policista sta v postopku ugotovila, da...

