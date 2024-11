Biden praznoval 82. rojstni dan in tako postal najstarejši ameriški predsednik na položaju RTV Slovenija Ameriški predsednik Joe Biden je 20. novembra dopolnil 82 let in s tem znova premaknil starostni mejnik ameriških predsednikov na položaju. Njegov starostni rekord bi lahko v naslednjem mandatu presegel Donald Trump, ki se vrača na predsedniški stolček.

