BIO28 na temo jezika rož, ki imajo izjemno moč v boju za svobodo in pri gradnji identitet RTV Slovenija Dvojna agentka: Govoriš jezik rož? je naslov, pod katerim 28. bienale oblikovanja (BIO28) združuje oblikovalce, umetnike, filmske ustvarjalce in mislece z namenom raziskovanja odnosa med umetnostjo, oblikovanjem in zakodiranim jezikom rož.