Romi v Žabjaku do vode še vedno lahko pridejo zakonito Dolenjski list Mestna občina Novo mesto je romsko naselje Žabjak-Brezje, kjer živi okoli 700 Romov, v letih 2019 in 2020 opremila z javnim vodovodom. Narejenih je bilo 77 vodovodnih priključkov. V zadnjih letih se je na omrežje nelegalno priklopilo 32 gospodinjstev, ki jih je komunala večkrat pozvala, naj priključke legalizirajo, kar pomeni, da podpišejo pogodbo in plačajo prispevek, namenjen ureditvi merilnega ...

