Minula noč je bila v FJK najbolj mrzla v letošnji jeseni. Živo srebro se je razen ob morju povsod spustilo pod ledišče. Najnižjo nočno temperaturo v FJK je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila pri Beli peči, kjer so zabeležili -10,5 stopinje Celzija. Omembe vredna sta tudi podatka iz Plodna in s Trbiža, kjer so namerili -8,6 oziroma -7,9 stopinje Celzija. Na Kraški pl ...