Ministri v Bruslju o prihodnosti trgovinske politike Vlada RS Mag. Dejan Židan državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport se je udeležil zasedanja Sveta za zunanje zadeve v sestavi ministrov, pristojnih za zunanjo trgovino. Ministri so razpravljali o trgovinskih odnosih med EU in ZDA, prihodnosti trgovinske politike in potrebni modernizaciji Svetovne trgovinske organizacije.

