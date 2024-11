Tožilec je za Terentića za uboj partnerke za zaprtimi vrati terjal 14 let zapora Svet 24 Na mariborskem sodišču se je s sklepnimi besedami, ki pa so potekale za zaprtimi vati, končalo sojenje Lazarju Terentiću, obtoženemu uboja partnerke v stanovanju v Mariboru maja lani. Tožilec Zoran Klinc je zanj predlagal 14 let zapora, sodnica Ksenija Hrastnik pa je razglasitev sodbe napovedala za petek ob 9. uri.



Več na Svet24.si

Sorodno