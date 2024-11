Koalicija bi prepovedala nacistične in fašistične simbole, opozicija tudi komunistične topnews.si DZ je v nadaljevanju seje obravnaval predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru, s katerim želijo koalicijski poslanci prepovedati uporabo nacističnih in fašističnih simbolov. V SDS in NSi pa so tudi z vloženimi predlogi dopolnil izrazili mnenje, da je treba prepovedati še komunistične simbole. DZ bo o predlogih glasoval v petek. V koaliciji […]...

