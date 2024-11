Na Brdu pri Kranju slovesno ob 30. obletnici Uprave za zaščito in reševanje Vlada RS Uprava za zaščito in reševanje je danes na Brdu pri Kranju s slovesno prireditvijo obeležila 30-letnico svojega delovanja. Na prireditvi sta udeležence nagovorila minister za obrambo mag. Borut Sajovic in generalni direktor uprave Leon Behin, ki sta povzela pomen in razvoj uprave.

