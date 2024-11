Novo o ruski medcelinski balistični raketi, ki je na noge dvignila pol Evrope zurnal24.si Neimenovani zahodni viri so za ameriški televiziji CBS in ABC podvomili v navedbe ukrajinske vojske, da je Rusija proti Ukrajini davi izstrelila medcelinsko balistično raketo. Prepričani so, da so ruske sile izstrelile balistično raketo, ne pa da je šlo za raketo dolgega dosega.

