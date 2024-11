Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je podjetju Celica odredila nadomestno shranjevanje vzorcev tkiv in celic ter pripadajoče dokumentacije propadlega podjetja Biobanka. Celica odločbe po navedbah JAZMP ni izvršila, zato je agencija izdala sklep o dovolitvi izvršbe. Če tega ne stori, ji grozi globa, so zapisali na agenciji.