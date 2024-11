Iz dunajske porodnišnice Favoriten je zjutraj izginil novorojenček, ko naj bi mati za kratek čas zapustila sobo, poročajo avstrijski mediji.

Policija je sprožila obsežno iskalno akcijo, na terenu so tudi reševalni psi. Porodnišnico so zaprli, vstop in izstop sta prepovedana. Policija pregleduje vozila, nahrbtnike in celo smeti, vsako pregledano mesto označijo.