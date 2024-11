Luka Koper z višjimi prihodki in dobičkom skoraj 50 milijonov evrov zurnal24.si Luka Koper je na ravni skupine v devetih mesecih pridelala 242,8 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je štiri odstotke več kot v enakem obdobju lani in skladno s poslovnim načrtom. Čisti dobiček je ob prav tako štiriodstotni medletni rasti dosegel 49,3 milijona evrov in bil za četrtino višji od načrtovanega.

