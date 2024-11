Prireditelji športno-marketinške konference Sporto so prvi dan letošnjega dogodka v Portorožu sklenili s podelitvijo nagrad najuspešnejšim znamkam in marketinškim kampanjam preteklega leta v športu. Med najvrednejšimi blagovnimi znamkami v Sloveniji so zvezdniki Luka Dončić, Tadej Pogačar in Janja Garnbret.



Več na Svet24.si