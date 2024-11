Zlatko Zahović brez dlake na jeziku: Vsi kritiki naj se malo umirijo Sportal Po koncu skupinskega dela lige narodov in tretjem mestu Slovenije v skupini B3, še posebej po zadnjih dveh tekmah Slovenije, ni manjkalo kritik na račun igre Slovenije. Na nerganje navijačev je po remiju v Avstriji opozoril že selektor Matjaž Kek, zdaj pa je v pogovoru za 24ur.com svoje dodal še Zlatko Zahović. "Vsi kritiki naj se malo umirijo in pogledajo okoli sebe in videli bodo, da so lahko po...

Sorodno











Omenjeni Avstrija

Matjaž Kek

Zlatko Zahovič Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Tadej Pogačar

Klemen Boštjančič

Janez Janša

Anže Logar