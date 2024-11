Slabe novice iz Dallasa, Luka Dončić si je zvil zapestje Sportal Slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić je staknil poškodbo zapestja, zaradi katere bo z igrišč odsoten vsaj teden dni, so sporočili iz njegovega kluba Dallas Mavericks. Ljubljančan je poškodbo staknil na nedavni tekmi z New Orleans Pelicans, danes so jo potrdili po pregledu z magnetno resonanco (MRI). Čez teden dni bodo ponovno ocenili stanje, so še zapisali pri Dallas Mavericks.

