Krepitev vloge Latinske Amerike in Karibov v novi geopolitični realnosti Vlada RS S panelno razpravo "Vloga Latinske Amerike in Karibov v novi geopolitični realnosti" se je zaključila 6. mednarodna konferenca Dnevi Latinske Amerike in Karibov (Dnevi LAK), ki že od leta 2018 poteka v organizaciji Ministrstva za zunanje in evropske zadeve pod okriljem Blejskega strateškega foruma.

