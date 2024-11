Srečanje, ki še kako zanima tudi Luko Dončića Sportal "Na poti do uspeha nas nikakor ne čaka lahko delo. Gre za izkušeno in dobro vodeno ekipo, ki ve kaj hoče," je pred srečanjem slovenske košarkarske reprezentance, ki jo danes čaka prvi izmed dveh medsebojnih obračunov s Portugalsko za nastop na evropskem prvenstvu na Poljskem, Cipru, Finskem in v Latviji 2025, opozoril slovenski selektor Aleksander Sekulić. Današnja tekma v Almadi se bo začela ob 20. uri.

