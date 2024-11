Neverjetne fotografije lave, ki 'požira' islandske ceste in gozdove 24ur.com Vulkan v bližini islandske prestolnice je v sredo zvečer ponovno izbruhnil, po svetu pa so zakrožile neverjetne fotografije lave, ki 'požira' gozdove in ceste. Gre za že sedmi tovrstni izbruh na tem območju od decembra lani. Na jugozahodu Islandije so tako znova evakuirali ribiško vas Grindavik in tamkajšnjo turistično atrakcijo Modra Laguna.

