Več kot 700 prostovoljcev skrbi za obnovo kraških gozdov Primorske novice Pri obnovi pogorelih gozdov na Krasu so danes pomagali številni prostovoljci iz vse Slovenije. Več kot 350 zaposlenih iz številnih podjetij, dijakov in drugih je sadilo drevesa na območjih, ki so bila v požaru poleti 2022 najbolj prizadeta. Gozd bodo obnavljali tudi jutri, ko organizatorji pričakujejo prav toliko prostovoljcev, kar pomeni, da bo ta vikend v akcijah sodelovalo več kot 700 prostovoljcev.

Sorodno





Omenjeni Radenska Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Nataša Pirc Musar

Anton Rop

Boštjan Jazbec