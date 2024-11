Nova Gorica in Gorica v avstrijskem Bad Ischlu prevzemata naziv EPK Primorske novice V avstrijskem Bad Ischlu, ki je skupaj z norveškim mestom Bode in estonskim Tartujem letošnja Evropska prestolnica kulture (EPK), danes uradno predajajo laskavi naziv Novi Gorici in Gorici, ki bosta ena od EPK v letu 2025. Druga EPK prihodnjega leta bo nemško mesto Chemnitz.

Sorodno