Kako biti korak pred tistimi, ki bi nam tako ali drugače radi ukradli denar #video SiOL.net V Muzeju bančništva Slovenije v Ljubljani je do konca leta na ogled razstava, ki spremlja zgodovino kriminala, povezanega z denarjem: od ponarejanja že iz časov, ko so se dolgovi zapisovali na glinenih ploščicah, do današnjih najrazličnejših spletnih prevar.

