Evropska sredstva za projekt Izobraževanje CIP Vlada RS Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Izobraževanje CIP, namenjen izboljšanju kompetenc in veščin zaposlenih v pravosodju. Projekt v skupni vrednosti 1,4 milijona evrov bo prejel 825.000 evrov podpore iz Evropskega socialnega sklada plus.

