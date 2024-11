Letos je priznanje prejelo 15 podjetij in organizacij, ki s sistematičnimi pristopi k izobraževanju krepijo kulturo vseživljenjskega učenja in pomembno prispevajo k razvoju zaposlenih ter napredku organizacij. Še posebej izstopajo podjetja in organizacije, ki certifikat prejemajo že drugo ali tretje leto zapored, kar dokazuje njihovo dosledno predanost razvoju zaposlenih, so zapisali organizatorj ...