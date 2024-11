V Franciji obtičalo 1700 tovornjakov, v Italiji enega odneslo v morje 24ur.com Sneženje je zajelo tudi dele Nemčije in Francije. Sneg povzroča motnje v prometu in vremensko pogojene nesreče. Najbolj prizadeti sta mesti Freiburg in Konstanca, kjer je policija od četrtka popoldne do davi sodelovala v približno 140 intervencijah. V Parizu so začasno zaprli Eifflov stolp. Italijo pa je prizadel močan veter.

