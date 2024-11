Han v Trstu o gospodarskem sodelovanju in podpori slovenski skupnosti Primorske novice Gospodarski minister Matjaž Han se je danes v Trstu srečal z vodstvom Slovenskega deželnega gospodarskega združenja, predstavniki slovenske narodne skupnosti ter odbornikom za gospodarske dejavnosti in turizem dežele Furlanije-Julijske krajine. Namen obiska je bila krepitev gospodarskega sodelovanja in podpora Slovencem v Italiji.

Sorodno